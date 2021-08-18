26.62 / 26.82 31.12 / 31.47
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 українців: у МЗС відреагували на ситуацію

12:09 18 серпня 2021
афганістан

У МЗС підтвердили інформацію про те, що на військовій базі в Афганістані залишаються 12 українських громадян. Як повідомив міністр Дмитро Кулеба, чоловіки — колишні військовослужбовці, а в Афганістан приїхали працювати за контрактом із компанією, що співпрацює з ООН.

Зараз українці залишаються на військовій базі біля Кабула разом з сотнями інших іноземців. Як їх будуть евакуювати з Афганістану, поки немає ясності.

«Просто так взяти і вийти з бази — неможливо. Потрібен коридор. І це окреме питання… Хлопців вивеземо або ми, або компанія, за контрактом з якою вони і інші іноземці працювали на базі «, — обіцяє голова МЗС.

За словами міністра, поки ніякої прямої загрози для життя і безпеки наших громадян немає. Тривають перемовини, а зв'язок з українцями на базі підтримує посольство в Таджикистані.

Нагадаємо, з України в Кабул було відправлено літак для евакуації громадян, але лайнер забрав переважно іноземців. Евакуацію було оголошено після того, як «Талібан» заявив про прихід до влади в країні.

Фото https://ua.depositphotos.com/

177

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карта

Шахраї крадуть гроші з рахунків і банківських карток по-новому: популярні «схеми»

Пляж

«Мерщій всі купатися»: названо український курорт, де море очистилося від медуз

павло Зібров

Скандал із Зібровим: Могилевська і Бабкін відмовилися співати «Хрещатик» на концерті в Маріїнському палаці

стрілянина

У Києві застрелили чоловіка: перші подробиці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.