На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 українців: у МЗС відреагували на ситуацію

У МЗС підтвердили інформацію про те, що на військовій базі в Афганістані залишаються 12 українських громадян. Як повідомив міністр Дмитро Кулеба, чоловіки — колишні військовослужбовці, а в Афганістан приїхали працювати за контрактом із компанією, що співпрацює з ООН.

Зараз українці залишаються на військовій базі біля Кабула разом з сотнями інших іноземців. Як їх будуть евакуювати з Афганістану, поки немає ясності.

«Просто так взяти і вийти з бази — неможливо. Потрібен коридор. І це окреме питання… Хлопців вивеземо або ми, або компанія, за контрактом з якою вони і інші іноземці працювали на базі «, — обіцяє голова МЗС.

За словами міністра, поки ніякої прямої загрози для життя і безпеки наших громадян немає. Тривають перемовини, а зв'язок з українцями на базі підтримує посольство в Таджикистані.

Нагадаємо, з України в Кабул було відправлено літак для евакуації громадян, але лайнер забрав переважно іноземців. Евакуацію було оголошено після того, як «Талібан» заявив про прихід до влади в країні.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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