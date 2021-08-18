В Україні похолодає до +10: синоптики розповіли про погоду в День Незалежності

Раніше синоптики розповідали про останній спекотний день літа, після якого в Україну прийде похолодання. Чи справді варто очікувати різкої зміни температури і яка погода буде в День Незалежності? З цими питаннями «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— Найближчим часом погода почне кардинально змінюватися. На зміну тропічному й жаркому повітрю прийде атлантичне та прохолодне, і цей контраст обумовлює фронтальну зону. Атмосферний фронт принесе шквали до 24 метрів на секунду, грози й зливи, також можливий град. 19 серпня атмосферний фронт переміститься на південь і схід України, тому така ж погода з небезпечними явищами очікується в центральних, південних і східних областях, — розповідає «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Станом на 20 серпня атмосферний фронт залишиться на сході нашої країни, куди принесе грози, а на решті території України буде переважно без опадів, але прохолодно. На заході стовпчики термометрів покажуть плюс 25, ближче до вихідних похолодає на всій території України. Тобто 20 серпня ми будемо спостерігати температури плюс 21−26. Правда, на півдні та сході може бути до 28 градусів. Температура буде досить комфортною. Ночами — плюс 10−19, в Карпатах — навіть нижче 10 градусів. З 21-го по 23 серпня така погода утримається, якщо й будуть невеликі дощі, то вони пройдуть місцями. Температурний фон буде комфортним: вдень — в межах 22−27, а по ночах — 10−16 градусів вище нуля. Починаючи з 24 серпня в Україну прийде активний атмосферний фронт, який затримається до 26 серпня. Він принесе з собою грози. В цей період температура підніметься вдень до 25−30 градусів, на півночі — до 28−29. Після того як атмосферний фронт пройде, варто очікувати зниження температури до кордонів 20−26 вище нуля. Остання декада серпня буде в межах температурної норми, періодами можливі опади.

У середу, 18 серпня, грози можливі на півночі, півдні, в центрі, а також місцями на сході, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 19, а на сході повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У четвер, 19 серпня, грози можливі на сході, а також місцями в центрі та на півдні, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. У західних областях і місцями на півночі — плюс 21−22, в Луганській області — до 31 градуса.

У п'ятницю, 20 серпня, дощі з грозами можливі місцями на сході країни, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень в західному регіоні та місцями на півночі термометри покажуть плюс 22−24, на сході ж і на півдні температура знизиться до 23−26 градусів.

У суботу, 21 серпня, короткочасні дощі можливі на заході країни й місцями на півночі, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. найпрохолодніше буде в західних областях, де температура вдень може знизитися місцями до плюс 20, а вночі — до 11 градусів. Найтепліше буде на півдні — до 28 градусів.

У неділю, 22 серпня, невеликі дощі очікуються на півночі, в центрі країни, а також місцями на заході та сході, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначки 18 градусів, на півдні повітря прогріється до 28 градусів тепла.

Народний синоптик Леонід Горбань розповів «ФАКТАМ», що 22-го, 27-го і 29 серпня можливі дощі. «А з 19-го до 21-го і з 23-го до 26 серпня буде жарко», — зазначив народний синоптик.

Також Леонід Горбань в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» спрогнозував, що у 2024 році на Україну та південь Східної Європи очікує посуха.

А народний синоптик Володимир Деркач в інтерв'ю «ФАКТАМ» дав свій прогноз на серпень. За його словами, у другій декаді серпня буде тепло. «З невеликими перервами літня погода протримається практично до кінця декади. Третій відрізок останнього літнього місяця ще буде радувати теплом, але вже помірним. Ночами буде відчуватися подих осені, можливі невеликі дощі. Попри те що протягом серпня час від часу буде спостерігатися зниження температури, не бачу підстав називати місяць дуже холодним», — зазначив синоптик.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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