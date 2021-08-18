В Афганістані заблоковано 12 українців, які працювали за приватним військовим контрактом, — ЗМІ

З Афганістану після переходу влади до «Талібану» так і не встигли евакуюватися українські громадяни. Відправлений 16 серпня літак вивіз із гарячої точки переважно іноземців. А тим часом як мінімум 12 громадян України залишаються заблокованими в Кабулі. Про це повідомляє Громадське.

Українці працювали в якості охоронців в бізнес-центрах і дипломатичних установах, уклавши військовий контракт з приватною компанією. У Кабулі чоловіки були змушені дочекатися закінчення евакуації співробітників посольств.

Зараз українці перебувають на базі своєї компанії в Кабулі. Спочатку повідомлялося, що база оточена талібами, пізніше стало відомо, що представники «Талібану» зайшли на територію. Покинути заблоковану базу українці не можуть.

У МЗС тим часом радять застряглим в Афганістані звертатися за допомогою до посольств в Пакистані і в Таджикистані. Також в міністерстві підрахували, що в Афганістані залишилися близько двох тисяч громадян України. За різними даними, від 70 до 120 людей бажають евакуюватися.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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