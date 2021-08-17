СOVID-сертифікати стануть доступні для українців на Android

Видані в Україні COVID-сертифікати в електронній формі незабаром зможуть використовуватися для подорожей. У липні почалося бета-тестування сертифікатів в програмі «Дія» на iOS. Зараз стартує такий самий процес на Android-пристроях. Про це повідомив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Команда тестувальників вже зібрана. Очікується, що тестування займе кілька тижнів, а після цього розробники зможуть вийти з перевіреною версією програми.

Згідно із задумом організаторів, електронна версія сертифікату в додатку «Дія» стане більш зручною альтернативою паперовому сертифікату під час подорожей за кордон. Минулого тижня почався процес підключення України до інфраструктури ЄС, де випускаються всі COVID-сертифікати. Після цього має бути ще один важливий крок — узгодити з Єврокомісією визнання українських COVID-сертифікатів придатними для подорожей.

Нагадаємо, більшість країн Європи вимагають від мандрівників або свіжий негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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