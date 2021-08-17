Преображення Господнє: що категорично заборонено робити на Яблучний Спас

19 серпня християни східного обряду відзначають Преображення Господнє. Це одне з найважливіших свят в серпні. У народних традиціях цей день закріпився під назвою Другий Спас або Яблучний Спас.

У храмах на свято Преображення згадують епізод з Писання про те, як Ісус з трьома учнями прийшли на гору Фавор і там чули голос Бога-Отця, бачили пророків Мойсея і Іллю. При цьому обличчя Спасителя стало подібним до сонця, а одяг — білим і сяючим.

У традиційній українській культурі Яблучний Спас — це день, коли пригощаються першим збором яблук, дякують за хороший урожай і влаштовують із цього приводу сімейні святкування.

На Яблучний Спас категорично заборонялося пропускати святкову службу в церкві. У храм йшли всією сім'єю і несли святити частування. В один кошик складали яблука, груші, виноград, в іншу — хліб із зерна нового врожаю, колоски, зібрані цілющі рослини.

Склалася традиція, що до освячення в церкві яблука не їдять, і навіть торкатися їх без потреби не слід. Збирати плоди доручалося молодшим дітям, які ще чисті душею. Особливо суворо засуджувалися жінки, які не стерпіли і поласувати забороненим плодом до свята.

На Яблучний Спас було прийнято залишати частину принесених дарів храму, а ще частину роздавати злиденним. Ті, хто ігнорував неписане правило, і виносив з церкви повні кошики фруктів, надовго отримували клеймо скупих, з якими краще не мати справи.

Успенський піст, що починався 14 серпня, допускав деякі послаблення на свято Преображення. Дозволялися риба, гарячі страви та вино. М'ясні і молочні продукти, яйця, як і раніше, залишалися під забороною. Тому на святковому столі були яблучні пироги з пісного тіста, вареники, киселі і компоти.

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Збір яблук і інших фруктів та городини, приготування їжі, годування живності — єдині види роботи, які дозволялися на свято. Всі інші заняття — шиття, прибирання в будинку, лагодження речей — потрібно було відкласти до наступного дня.

На свято Преображення були під забороною суперечки, сварки. Потрібно було провести день в чистих думках, згадати про диво Господнього Преображення і про власне духовне вдосконалення через молитву і добрі справи.

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