Ветерани АТО запросили власників Globalmoney на передову: що відбувається

У відповідь на заяву платіжної системи Globalmoney про участь в акції протесту проти неї нібито найнятих за гроші «студентів» голова ветеранського ГО «Вибачте, що живі», один з організаторів луганського Євромайдану, очільник Луганської сотні самооборони Данило Турчин, який провів понад два роки на фронті, запросив власників Globalmoney на передову в ООС. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«Ви вже знаєте, що ми з побратимами трохи прижали хвоста фінансистам GlobalMoney. Сьогодні летить „отвєточка“ у ЗМІ, де пишуть, що ми студенти та загалом не в курсі справи. А щодо „студентів“, то я запрошую шановних панів Міщенка та Стрєлковського на „передок“ заночувати з нами у бліндажі під обстрілами…» — написав Данило Турчин.

Він також підкреслив, що на акції протесту проти Globalmoney ветерани вийшли через кричущу інформацію щодо фінансування через платіжну систему тероризму в ЛДНР та співпраці із російськими банками.

«1. Фінансування ЛДНР. Через платіжну систему Globalmoney йде фінансування тероризму в ЛДНР. «Перший комерційний центр у Луганську» переводив у готівку кошти з гаманців Globalmoney. 2. Співпраця з Кремлем. Платіжна система Globalmoney — бізнес сім'ї Януковича. 3. Платіжна система Globalmoney пов'язана з державним банком РФ — ВТБ. Вона мала з ним спільний проєкт «ВТБ24 — велика перевага!» вже після того, як РНБО ввела санкції проти банків РФ. Платіжна система Globalmoney на восьмому році війни з РФ вела сторінку в забороненій в Україні мережі «Вконтакте», де повідомляла, що працює з грошових переказів «з усіма банками РФ», — зазначив Данило Турчин.

Раніше ЗМІ писали про те, що минулого тижня ветерани АТО-ООС з ГО «Вибачте, що живі» провели акції протесту під будівлею НБУ та офісом Globalmoney у Києві. Протестувальники передали представнику НБУ заяву, в якій були викладені вимоги щодо розслідування діяльності платіжної системи Globalmoney. Також протестувальники розгорнули біля офісу Globalmoney свій намет, заявивши, що акція триватиме до виконання їхніх вимог. Після акцій пресслужба Globalmoney назвала акцію ветеранів АТО «студентською» і закликала ЗМІ не брати участь у її висвітленні.

27 липня ЗМІ опублікували новину, що у забороненій в Україні мережі «ВКонтакте» діє сторінка Global24 із символікою компанії, яка наповнювалася новинами Globalmoney, та діяла підтримка користувачів. Зокрема, у коментарях до постів на запитання відповідав представник Global24. Після розголосу у ЗМІ сторінку у соцмережі було видалено.

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