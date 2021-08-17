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Україна

За борги по комуналці будуть відключати газ і блокувати банківські карти: при якій заборгованість зможуть виселити з житла

14:29 17 серпня 2021
Виселення

При неоплачених комунальних послугах, ціни на які незабаром значно зростуть, постачальник має право нараховувати штраф або провести відключення. Про це повідомляє НВ.

Постачальники газу та електроенергії мають право відключати абонентів за несплату та подавати на боржників до суду для стягнення боргів.

У разі водопостачання та централізованого опалення відсутній механізм відключення споживача від послуги. В цьому випадку постачальник послуг може подати в суд на боржника, щоб стягнути борги з офіційних джерел доходу.

При несвоєчасній оплаті послуги споживачу нараховується пеня, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення.

При сумі заборгованості, яка перевищує 120 тис. грн, виконавча служба має право заарештувати нерухомість — це може стати приводом для виселення з квартири.

Нагадаємо, з 1 жовтня на українців чекають нові тарифи на електроенергію.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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