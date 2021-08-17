Стало відомо ім'я бійця, який загинув у понеділок на Донбасі

У Приютівській територіальній громаді (Кіровоградська область) назвали ім'я бійця ЗСУ, який загинув на Донбасі 16 серпня — старший солдат Артем Мазур.

У ОТГ повідомляють, що 26-річний Артем Мазур, уродженець села Веселе, загинув від кулі снайпера. Він був заступником командира бойової машини, навідником, оператором 1 механізованого відділення 3 механізованого батальйону.

Вдома у загиблого залишилися дружина і мати.

Нагадаємо, що 11 серпня у шпиталі помер 30-річний боєць Олексій Кайданович. Він служив у 54-му розвідувальному батальйоні і був поранений на Донбасі при обстрілі позицій ЗСУ бойовиками.

А 17 серпня у зоні відповідальності ОТУ «Північ» був поранений боєць ВСУ. Його шпиталізували, стан здоров'я військовослужбовця задовільний.

Фото зі сторінки Приютівської ОТГ у соцмережах.

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