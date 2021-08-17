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Україна

Український військовий отримав поранення в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі

13:37 17 серпня 2021
боєць ЗСУ

У зоні проведення операції Об'єднаних сил, де напередодні загинув боєць ВСУ, 17 серпня російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ОС, поранивши українського військовослужбовця.

Як повідомляють у командуванні ОТУ «Північ», пораненого бійця доставили до лікувального закладу, стан його здоров'я — задовільний.

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі щодня обстрілюють позиції ЗСУ з різного озброєння, у тому числі й важкого. Так, днями поранення отримали двоє бійців Збройних сил України. Стан одного воїна — середньої тяжкості, іншого — задовільний.

А 11 серпня у шпиталі помер 30-річний боєць Олексій Кайданович, який служив у 54-му розвідувальному батальйоні і напередодні отримав поранення під час обстрілу бойовиків.

Фото зі сторінки ОТУ «Північ» у соціальних мережах.

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