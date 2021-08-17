Серед хворих — 81 дитина та 10 медпрацівників: в Україні за добу виявили 890 нових COVID-випадків

В Україні, де росте кількість інфікувань штамом коронавірусу «Дельта», станом на ранок вівторка, 17 серпня, зафіксовано 890 нових підтверджених випадків ковіду.

Як повідомляють у МОЗ, серед хворих — 81 дитина і 10 медпрацівників.

Хвороба стала летальною для 27 українців. У лікарні за минулу добу потрапили 379 чоловік, одужали — 433 пацієнти.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях», — додали у МОЗ.

Раніше у МОЗ розповіли, як відбуватиметься освітній процес у новому навчальному році, який почнеться 1 вересня, а також про режим роботи навчальних закладів, в яких менше, ніж 80 відсотків персоналу не матиме довідок про завершення вакцинації.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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