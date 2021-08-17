На Донбасі загинув український військовий: окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню
Ситуація у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається напруженою. Бойовики продовжують зміцнювати свої позиції та вести вогонь по українських опорних пунктах.
У понеділок, 16 серпня, проросійські озброєні формування 5 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ, повідомили в штабі ООС.
В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям.
«Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — йдеться у повідомленні.
За інформацією української сторони, під вогонь окупантів потрапили опорні пункти ВСУ в районі Золотого-4, Широкино, Водяного, Новомихайлівки та Причепилівки.
Бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Повідомляється, що з початку доби 17 серпня з боку російсько-окупаційних військ вже зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Стріляли по Причепилівкі та Водяному, де окупанти застосували міномети 120-го калібру.
На обстріли ворога підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, у п'ятницю, 13 серпня, в результаті масованого обстрілу бойовиків двоє українських військових отримали поранення.76
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