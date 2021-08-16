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Україна

Поки влада не діє: в Кирилівці відпочивальники виносять медуз з моря у поліетиленових пакетах

19:54 16 серпня 2021
медуза

Після недавніх дощів з грозами на Азові новий виток спеки привів до того, що в море знову повернулися медузи. Не допомагають навіть загороджувальні сітки, про встановлення яких рапортує місцева влада. Відпочивальникам доводиться боротися з мешканцями моря власними силами, пише «Суббота».

За словами очевидців, рекордна кількість слизьких морських мешканців спостерігається у Кирилівці, Бердянську та Приморську. На пляжах утворюються «медузні кладовища», від яких виходить неприємний запах.

Курортники, які приїхали у Кирилівку, змушені самі розчищати місце для купання від медуз, більшість з яких сильно жалять та залишають опіки на тілі.

На ролику видно, як одна з туристок прихопила з собою на пляж поліетиленовий пакет, в який збирала в морі медуз й виносила на берег.

У відповідь на питання оператора вона тільки дорікнула місцевій владі за бездіяльність.

Нагадаємо, зараз у Кирилівці заповнені не всі готелі та бази відпочинку. Відпочивальників лякають не тільки медузи, але й відсутність води, особливо на Пересипу і Федотовій косі, а також бруд, комарі та інші незручності, які не сприяють гарному відпочинку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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