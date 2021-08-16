Війна в Афганістані: понад 70 українців намагаються покинути країну

Через ситуацію в Афганістані, який вже повністю контролюють таліби, ще 74 громадянина України хочуть покинути країну. Про це в ефірі «Україна 24» заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Дипломат зазначив, що посольства України в Таджикистані та Узбекистані опрацьовують шляхи евакуації.

Єнин уточнив, що посольство України в Таджикистані встановило зв'язок з 74 громадянами України і членами їхніх сімей, які хочуть повернутися в Україну, з огляду на погіршення соціально-економічної ситуації в Афганістані.

Дипломат порадив українцям, які хочуть покинути Афганістан, звертатися на гарячу лінію МЗС або до посольств в Узбекистані та Таджикистані.

Нагадаємо, раніше українська сторона вже евакуювала з Кабула 79 осіб. З них було тільки 8 українців, а також громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусі, частина громадян Афганістану. Деякі афганці розглядали Україну як транзитну країну, частина попросила про статус біженця.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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