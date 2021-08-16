В море — ні ногою: названі пляжі в Одеській області, де забруднена морська вода

В Одеській області у черговий раз виявили кілька пляжів, на яких морська вода не відповідає гігієнічним нормативам. Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Епідеміологи взяли 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники на 22 пляжах Одеси та Одеської області. З них 4 проби морської води не відповідали гігієнічним нормативам.

Йдеться про пляжі в Затоці в районі «Сонячний», рекреаційних зонах «Расєйка» села Приморське, пляжі «Катранка» села Лиман та «Сільському пляжі» у Балабанівці Білгород-Дністровського району.



Нагадаємо, раніше через великий вміст у воді кишкової палички, забороняли купатися на декількох пляжах в самій Одесі та на трьох пляжах у Затоці.



Як повідомляли «ФАКТИ», багато відпочивальників скаржаться на велику кількість сміття на пляжах Одеси, якого багато не тільки в піску, але і в морі.

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