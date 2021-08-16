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Україна

Відповідатиме за політичні питання: генерал-майор Назаров призначений радником Головнокомандувача ЗСУ

16:45 16 серпня 2021
Віктор Назаров

У понеділок, 16 серпня, генерал-майора Віктора Назарова, якого повністю виправдали у справі про загибель військово-транспортного літака Іл-76, призначили радником Головнокомандувача ЗСУ з політичних питань. Про це повідомляє в своєму Facebook Military Courier Ukraine.

«16 серпня 2021 Віктора Назарова призначили радником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з політичних питань», — йдеться в повідомленні.

Віктор Назаров в 2014 році очолював оперативний штабу антитерористичної операції, а в 2014—2019 роках виконував обов'язки першого заступника начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗСУ. У 2019 він звільнився після закінчення терміну контракту.

Нагадаємо, що Віктор Назаров розповів «ФАКТАМ» про те, як трагедія з «Боїнгом» рейсу МН17 відбилася бойових діях ВСУ.

Фото: Military Courier Ukraine

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