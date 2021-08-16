Тарифи на комуналку: наскільки подорожчає газ, тепло, вода, порахував ексміністр ЖКГ Кучеренко

Тарифи на комунальні послуги восени суттєво зростуть — такі прогнози мало не щодня роблять експерти. Приміром, днями голова Незалежної профспілки гірняків говорив про можливе зростання цін в наших платіжках на 70%. Причин для здорожчання комунальних послуг багато: зависокі ціни на газ на європейському ринку, де фіксують найвищу його вартість за останні 13 років. Також варто врахувати й дефіцит газу, який раптово утворився у найбільших європейських сховищах. До слова, європейські експерти це пов'язують з діями Росії. Ну і, звісно, не можна скидати з рахунків продовження будівництва російського газопроводу «Північний потік — 2». Якою буде ціна газу для населення, чи доведеться імпортувати електроенергію з Білорусії, як зміниться підхід до нарахування субсидій в новому опалювальному сезоні «ФАКТИ» розпитали у міністра з питань житлово-комунального господарства (2007−2010 років) Олексія Кучеренка.

«Маємо парадоксальну ситуацію: дві області поруч, а тарифи відрізняються на 2−3 гривні»

— Олексію Юрійовичу, судячи з усього, опалювальний сезон, який наближається, буде не з легких. Чого нам чекати цієї зими?

— Цього опалювального сезону йтиметься не просто про майбутнє підвищення тарифів, а про фізичну наявність ресурсу. Зокрема вугілля, яке потрібне для роботи наших теплових станцій, відповідно безперебійності роботи енергосистеми. Вкотре актуалізується питання щодо необхідності імпорту російсько-білоруської електроенергії, в цих умовах. Також йдеться про наявність ресурсу газу: буде чи ні він фізично, скільки коштуватиме.

Думаю, на нас очікує багато нюансів. Тим паче буквально кілька годин тому читав прогноз, в якому синоптики обіцяють нам ранню зиму. Тому кожний тариф необхідно розглядати окремо.

— Почнемо з вартості газу для населення. Яких цінових змін варто чекати?

— Вартість газу вже зросла. НАК «Нафтогаз», по команді «з гори», визначив ціну, умовно кажучи, приблизно 8 гривень. Мешканцям 80% території України зараз пропонують такий річний тариф. Проте пропонується цікава новація: люди повинні укласти річний контракт, за яким рівномірно платити протягом року. Тобто спожив газ — не спожив, а плати. Така пропозиція з'явилась буквально кілька днів тому від НАКу та трейдерів, які з ним працюють.

До слова, «Нафтогаз» не з усіма трейдерами працює. У тих трейдерів, які торгують газом без НАКу, сьогодні інші ціни — 10 і навіть 12 грн. Таких приблизно 20%. Як наслідок, маємо парадоксальну ситуацію: дві області поруч, а тарифи відрізняються на 2−3 гривні. Поки що споживання газу невелике і люди цього не помітили, але взимку різниця буде дуже відчутною.

— Тариф на тепло і гарячу воду й раніше не був низьким, але, я так розумію, що й тут варто чекати на здорожчання?

— Однозначно дуже боляче вдарить по українцях тариф на тепло і гарячу воду для тих, у кого ще лишилось централізоване водопостачання. Здорожчання зачепить 60% населення України. У нас переважна більшість міст на центральному теплопостачанні. Це концентроване проживання населення. Зараз відбуватиметься кампанія, спрямована на приведення тарифів до так званої собівартості. Оскільки центр помилково та непродумано повністю передав весь процес тарифоутворення на місця, то цей процес буде дуже важким. Він вже розпочався і, приміром, в Тернополі вже тариф виріс на 79%, Старокостянтинові — 65%, в Кременчуці — 53%. Київ зараз розглядає варіант підвищення на 40−45%, приблизно такий же стрибок цін очікує на Одесу та інші міста. Ці цифри залежать від того, яким був тариф — занижений чи ні, бо там закладалась інша ціна газу.

— В чому головна причина такого цінового стрибка?

— Безумовно, головним чинником є те, що НАК «Нафтогаз» монопольно використовує своє становище, суттєво підвищуючи ціни. В тарифі на тепло газ складає приблизно 75−80% собівартості. Більше того, тривають дискусії не лише щодо вартості, а й жорсткої системи розрахунків, зокрема передоплати, фінансові гарантії тощо, які вимагає НАК з боку теплокомуненерго. Вже бачу, що там буде велика зона ризиків. Зараз відбуваються маніпуляції, всі намагаються розповідати, що цей процес проходить добре, але нічого хорошого — немає. Зрозуміло, мери вже у вкрай важкому становищі, вони вимушені укладати ці контракти, проте самі ще до кінця не розуміють, де братимуть гроші, як тільки почнеться опалювальний сезон. Адже у нас украй низька платоспроможність населення та невирішена проблема з боргами по «комуналці».

«Бездумне підвищення тарифів, без аналізу загальної ситуації, не призведе ні до чого хорошого»

— Але ж Україна навіть за попередніх цін на тепло завершила опалюваний сезон з великим боргами.

— В секторі споживання, тобто сплати комунальних послуг, є один простий закон — можна скільки завгодно підвищувати тарифи, але обсяг грошей у платоспроможного населення незмінний. Тому бездумне підвищення тарифів без аналізу загальної ситуації не призведе ні до чого хорошого. Єдине, ще більше зростуть борги населення за комунальні послуги. Тоді гостро постане низка питань: що робити з боржниками, як тепловики збираються «вибивати» гроші з населення?

— За несплату комірного, за нашими законами, можуть і квартиру забрати та продати з аукціону, щоб погасити заборгованість.

— Абсолютно правильно. Ну заберуть квартири, а що з людьми робити? Якби йшлось про поодинокі випадки, як це було в інших країнах, але коли мовиться про мільйони, це вже інший сценарій. Про такий варіант розвитку подій сьогодні точно ніхто не говорить. Одночасно НАК шантажуватиме теплокомуненерго та вибиватиме борги в них, але коштів вони не мають. Люди ж не платили через нестачу грошей, до всього їм ще й нарахували пені, штрафи тощо. Тоді НАКу доведеться «вибивати» гроші з місцевих бюджетів.

Є ще одна величезна проблема — система стосунків НАКу (його ніхто не контролює, бо він незалежний), який сьогодні виставляє тепловикам дві ціни та два обсяги газу. Один так і називається в проєкті договору, — газ для населення, а другий — газ для інших (бюджетна та комерційна сфери). Візьмемо за приклад, скажімо Черкаси, де 65% обсягу тепла споживає населення, а 35% бюджетні та комерційні установи. НАК «Нафтогаз» намагається продати газ населенню за ціною 7,4, а вартість газу для тепла для інших — ринкова і прив'язана до біржі, а там він зараз торгується і по 15, і по 18 гривень.

— Маю сумніви, що бізнес, не кажучи вже про соціальну сферу (школи, дитсадки, медзаклади), зможе платити за новими цінами.

— Я теж сумніваюсь, чи зможе бізнес та бюджетні організації платити гроші за опалення, якщо цифри в платіжках зростуть мінімум удвічі. Постає ще одне питання — чи закладені такі витрати в бюджеті?

— Можете порахувати на скільки збільшиться цифри в наших платіжках?

— До прикладу, візьмемо звичайну квартиру приблизно 60 м/кв. За моїми прогнозами, після запровадження нових цін, сума в платіжці зросте на 1 500 гривень щодо минулого сезону. Це я порахував лише тепло. А ще ж до кінця незрозуміла ситуація з електроенергією та гарячою водою.

Зараз вже гаряча вода в низці регіонів подорожчала до 200 грн за куб. Сценарії будуть дуже неприємні й до них потрібно готуватись.

В продовженні інтерв'ю з міністром з питань житлово-комунального господарства (2007−2010 років) Олексієм Кучеренком, яке вийде незабаром, читайте про те, чи доведеться імпортувати електроенергію з Білорусії, як зміниться підхід до нарахування субсидій в новому опалювальному сезоні.

172

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter