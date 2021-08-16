«З дна постукали»: «нетолерантний» Дмитро Ступка обурив травесті-діву Монро

Опинившись на межі розлучення актор Дмитро Ступка викликав гнів відомої травесті-діви Монро, відмовивши їй у праві називатися і жінкою, і чоловіком. Це сталося в прямому ефірі одного з українських телеканалів.

Фрагмент передачі Монро запостив в Instagram.

Передача була присвячена темі прийняття, толерантності, гомофобії і трансфобії, чому важливо і потрібно про це говорити, щоб хоча знизити рівень агресії, ненависті і неприязні до певних соціальних груп людей.

Мова зайшла і про Монро, і тут Ступка виступив зі своїм «програмною» заявою.

Нагадаємо, до актора в скандал навколо расизму і гомофобії потрапили коміки «Дизель-Шоу».

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