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Україна

Екс-суддя Чаус залишиться вдома, — рішення Апеляційного суду

13:21 16 серпня 2021
Микола Чаус

Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення Вищого антикорупційного суду за цілодобовим домашнім арештом колишнього судді Дніпровського суду столиці Миколи Чауса, якого затримали у справі про отримання хабара в розмірі 150 тисяч доларів (понад 3,7 млн гривень). Про це в своєму Telegram-каналі повідомив Ростислав Кравець, адвокат заарештованого.

«Апеляційні скарги щодо запобіжного заходу Миколі Чаусу прокурора та сторони захисту залишили без задоволення, а рішення без зміни», — заявив адвокат.

Нагадаємо, суд відправив Миколу Чауса до 18 серпня під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Його адвокат заявив, що Чауса катували, він також має намір просити суд проводити засідання в закритому режимі.

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