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Україна

«Суд» окупантів виніс суворий вирок чотирьом кримським татарам

13:20 16 серпня 2021
Алуштинська група «справи Хізб ут-Тахрір»

У Криму триває кримінальне переслідування кримчан, у тому числі й кримських татар. Так, цього року окупаційний суд Криму виніс звинувачувальні вироки кримчанину Олегу Приходьку та главі Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову (заочно), а у військовому суді Ростова-на-Дону чотирьох кримських татар засудили до тривалих термінів у колоніях суворого режиму.

Як повідомляє «Кримська солідарність», Руслан Нагаєва, Ельдар Кантіміров, Руслан Месут і Ленур Халілов отримали від 12 до 18 років ув'язнення за надуманими звинуваченнями у тероризмі.

Їм закидали участь в організації «Хізб ут-Тахрір», яка вільно діє у багатьох країнах, а в Росії її оголосили «терористичною». Звинувачення заявляло, що кримчани — терористи. Мовляв, у них знайшли заборонену літературу. А ось зброї, планів перевороту та інших доказів підготовки терактів у них не виявили. Адвокати політв'язнів назвали вирок абсолютно несправедливим.

Перші два роки в'язні Кремля проведуть у в'язниці із суворим режимом позбавлення волі.

Руслан Нагаєв займався підприємницькою діяльністю в Алушті, Ленур Халілов був головою та засновником мусульманської громади «Алушта», а Руслан Месут був в ній охоронцем. Ельдар Кантіміров закінчив Київський Ісламський університет, знавець арабської мови.

Усіх чотирьох затримали 10 червня 2019 року в Криму після обшуків. 23 вересня 2020 року правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів алуштинської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Ельдара Кантімірова, Руслана Месутова, Руслана Нагаєва і Ленура Халілова політичними в'язнями.

Нагадаємо, що у травні цього року після семи років ув'язнення на волю вийшов кримський активіст, викладач історії Олексій Чирній, якого в Росії незаконно засудили за «справою Сенцова». В'язня Кремля незаконно утримували у декількох колоніях суворого режиму на території Російської Федерації — у Магадані, Москві, Ростові-на-Дону.

Фото зі сторінки «Кримської солідарності» у соціальних мережах.

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