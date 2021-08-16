Стала відома доля іноземців, евакуйованих українським літаком з Афганістану

Пасажирів українського літака, яким вночі з Афганістану вивезли іноземців та громадян України, офоhмляют в міжнародному аеропорту «Бориспіль», повідомляє «УНН» .

За словами помічника голови Держприкордонслужби України — прес-секретаря Андрія Демченка, вирішується питання з оформлення і подальшого перебування на території України громадян Афганістану.

«Всього літаком прибули 79 громадян, серед яких громадяни України і Білорусі, Таджикистану, Хорватії, Нідерландів і, власне, Афганістану. Ті, хто мав документи, а також бажання потрапити в Україну, вони вже оформлені встановленим порядком. Частина іноземців розглядали Україну як транзит, тому продовжили свою подорож далі в інші країни світу. Ще залишається частина громадян Афганістану, за якими приймається рішення», — уточнив він.

Літак, який евакуював людей, перебував у Афганістані на момент наближення талібів до Кабулу. Вже тоді український МЗС мав варіант з евакуації.

«Ми заздалегідь почали шукати можливості. Це сталося, коли ми побачили, що таліби розгорнули повномасштабний наступ», — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, гуманітарна ситуація на місці була надзвичайно критичною, тому на борт брали і українців, які хотіли покинути країну та могли дістатися до аеропорту, а також громадян інших держав. «Дуже важко було забезпечити виліт літака, збір людей», — зазначив міністр, додавши, що аеропорт знаходився «у стані хаосу».

Дмитро Кулеба також повідомив, що ситуацію у Кабуле моніторять вже два українських посольства — в Ісламабаді (Пакистан) і Душанбе (Таджикистан). Їхні співробітники готові допомагати громадянам.

Тим часом у мережу потрапили кадри з панікою в аеропорті Кабулу, звідки люди намагалися вилетіти у будь-який спосіб. Вже є жертви.

Фото зі сторінки міжнародного аеропорту «Бориспіль» у соцмережах.

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