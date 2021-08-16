На Херсонщині знешкодили пенсіонера, який працював на російську розвідку «з ідеологічних міркувань»

Невдовзі після затримання у Черкаській області агента російської військової розвідки, який збирав інформацію щодо одного із складів артилерійських боєприпасів регіону, на Херсонщині контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента Головного управління Генерального штабу ЗС РФ.

Як повідомляють в СБУ, місцевий житель, пенсіонер Збройних сил СРСР, погодився на співпрацю зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань.

За завданням російських кураторів він збирав відомості про схему охорони та облаштування одного із стратегічних об'єктів критичної інфраструктури регіону, ідентифікував представників спеціальних служб України, передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об'єктами для вербування.

Під час обшуків у затриманого вилучили засоби зв'язку, що використовувалися для контактів з кураторами, листування з інструкціями, а також зброю з патронами та вибухівку.

Жителю Херсонщини повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше у Кіровоградській області контррозвідники СБУ затримали громадянина України, який входив до складу організованого злочинного угруповання на території РФ і там був завербований російською військовою розвідкою. В Україні він здійснював збір інформації про місцевих чиновників та військовослужбовців, яка повинна була змусити їх виїхати на територію країни-агресора або на окуповані нею території, де їх мали затримати та притягти до конфіденційного співробітництва.

Фото — скріншот.

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