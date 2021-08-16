26.60 / 26.81 31.21 / 31.56
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Чи йти у школу 1 вересня: Міносвіти виступило із заявою

11:38 16 серпня 2021
1 вересня

У Міністерстві освіти і науки України, очільник якого Сергій Шкарлет раніше розповів про стан з вакцинацією персоналу учбових закладів, спростували фейкову інформацію щодо скасування освітнього процесу з 1 вересня.

«Сергій Шкарлет нещодавно наголосив, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) та діти продовжуватимуть навчання», — йдеться у заяви МОН після появи у соцмережах інформації щодо скасування початку освітнього процесу 1 вересня 2021 року.

Українцям порадили користуватися лише перевіреними джерелами інформації.

Раніше Сергій Шкарлет розповідав, як працюватимуть навчальні заклади в умовах карантину. Так, якщо якийсь регіон вийде з «зеленої» карантинної зони, перейшовши у «жовту», «помаранчеву» або «червону», то відвідування навчальних закладів, а також проведення в них масових заходів заборонять, якщо у менш 80 відсотків персоналу не буде документів про повну вакцинацію. Навчання в таких регіонах продовжать у дистанційному або змішаному режимі.

За його словами, напередодні початку нового навчального року вироблено принаймні три варіанти того, як функціонуватимуть освітні заклади. Оптимістичний — «зелена» карантинна зона, коли навчальні заклади будуть працювати в звичайному режимі. Песимістичний — високий рівень захворюваності, коли МОН наполягатиме, аби у звичайному режимі працювала початкова школа та інклюзивно-ресурсні центри. У разі середнього рівня захворюваності навчання може проводитися у змішаній або дистанційній формі.

Фото з сайту МОН.

268

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пляж

Не ховайте плавки й купальники: синоптики розповіли про погоду наприкінці літа

гроші

Українці отримають матеріальну допомогу на День Незалежності: кого чекають виплати до 700 грн

Катерина Бужинська

Скандал навколо концерту на День Незалежності заграв по-новому: що не поділили Царик та Бужинська

Одержувач субсидії

Українців позбавлятимуть субсідій за рішенням інспекторів: що відомо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.