Мендель знову оскандалилася: в мережі обурюються

Колишня спікерка Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка подалася на телебачення, знову викликала шквал критики, цього разу — необережними словами про Майдани і їх учасників.

«Нові майдани — нові банани. Соцмережі знову „качають“. На носі — осінь, а відтак пора розповідати про нові майдани — тарифні чи проти Формули Штайнмаєра — в цілому, помітьте, причина для протестів вже давно не має значення. Заклики іти на майдан з будь-якого приводу перетворилися на політичні змагання зі спортивним присмаком», — заявила вона на відео у Facebook, анонсуючи ефір чергової програми «Велика деолігархізація» на каналі «Україна24».

Порівняння активістів з мавпами обурило користувачів мережі.

«Що за натяки на мавп? Народ Вам не мавпи. Навіть якщо Ви політично з кимось ворогуєте, потрібно поважати їх людську гідність. Якщо ж поваги до народу не буде, то народ дасть всій владі чарівний пендель», — пише Юрій Чорноморець.

«Юля, якби я просто десь прочитав ці слова — без картинки і твого голосу — подумав би, що це цитата якого-небудь ублюдка Яника. І я б навіть зрозумів, якби це сказав твій екс-патрон Зеленський… Просто цікаво: ти справді не розумієш якихось елементарних речей?», — відреагував Сергій Смальчук.

Нагадаємо, нещодавно Мендель випустила книгу про виживання дівчини в чоловічому світі, і щоб привернути інтерес до твору, ще й влаштувала відверту фотосесію.

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