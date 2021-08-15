Смерть мера Кривого Рогу: що відомо про політика та реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель мера рідного міста Кривого Рогу Костянтина Павлова, взявши розслідування резонансної справи під свій контроль.

У своєму Telegram він зазначив, що всебічної інформації про хід розслідування потребують і жителі Кривого Рогу.

«Конкретну і перевірену інформацію матимемо після проведення експертиз і перших кроків слідства. Буду тримати справу на особистому контролі і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу», — написав глава держави.

Свою заяву зробили і в партії «Опозиційна платформа — За Життя», членом якої і одним з лідерів був загиблий.

«Сьогодні на порозі свого будинку вбито одного з лідерів нашої партії. Як співголова партії, в якій перебував Павлов, я вимагаю від правоохоронних органів створення групи, яка в найближчі дні відповість нам, хто вбив Костянтина Павлова», — заявив народний депутат Вадим Рабинович, який вже назвав версію про самогубство Павлова" явною брехнею «.

У поліції Дніпропетровської області відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»). За уточненими даними, поліція отримала повідомлення про Павлове о 16:00. На місце події виїхали керівник управління Національної поліції в Дніпропетровській області Анатолій щаділо, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Правоохоронці обстежують будинок і встановлюють свідків події.

Дату виборів нового мера Кривого Рогу повинна визначити Верховна Рада.

У мережі тим часом звернули увагу на деякі показові моменти біографії покійного, який з кінця 2018 року перебував в списку санкцій РФ.

Нагадаємо, в даний час триває підготовка до позачергових виборів і в Харкові (відбудуться 31 жовтня 2021 роки), мер якого Геннадій Кернес помер в кінці 2020 року.

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