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З 1 вересня змінюється порядок виплати пенсій та грошової допомоги: хто з українців отримуватиме по-старому

18:52 15 серпня 2021
З 1 вересня змінюється порядок виплати пенсій та грошової допомоги: хто з українців отримуватиме по-старому

З 1 вересня, коли пенсії українцям почнуть виплачувати по-новому — через «Укрпошту» чи на банківську карту, будуть і винятки. Хто збереже можливість отримувати пенсію адресно, тобто з доставкою додому, розповіли в прес-службі Міністерства соціальної політики.

Можливість отримувати виплати по-старому залишиться для:

  • інвалідів І групи;
  • нездатних до самообслуговування і потребують постійного стороннього нагляду (це повинно підтверджуватися висновком лікарсько-консультативної комісії);
  • досягли 80-річного віку;
  • є одержувачами державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд за ними.

Відзначимо, в «Укрпошті» запевнили, що діючий нині порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог збережуть, як мінімум до 1 січня 2023 року. Зроблено цього через неготовність банківської інфраструктури та систематичного закриття банківських відділень.

«Зараз банкомати є лише в 4% міст України, а це значить, що 13 млн українців не мають доступу, а отже і можливості користуватися банківськими послугами», — констатували в прес-службі поштового оператора.

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