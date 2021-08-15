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Нашестя медуз на українські курорти: відпочиваючі скаржаться на інтоксикацію організму

17:58 15 серпня 2021
Нашестя медуз на українські курорти: відпочиваючі скаржаться на інтоксикацію організму

У Кирилівці, все ще страждає від навали медуз, постраждалі почали скаржитися на нові симптоми.

Як з'ясувалося, морські організми можуть бути причиною інтоксикації організму, особливо, якщо імунна система людини ослаблена.

Причому, повідомляє РІА Мелітополь, інтоксикацію може викликати не тільки контакт з медузами, а й сам запах розкладаються організмів, якщо їх не прибирають з пляжу, і вони довго лежать на сонці.

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Постраждалим від опіків медики радять негайно промити уражене місце морською водою і змінити купальний костюм.

Але є і хороші новини — невелике зниження температури води кілька скоротило чисельність медуз в прибережних водах азовського курорту, про що свідчить, що з'явилося в мережі відео.

Нагадаємо, вчені пояснили причини різкого збільшення популяції медуз на Азові, зазначивши, що медузи становлять загрозу не так для людини, як для морської флори і фауни.

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