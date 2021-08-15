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Україна

Виплачувати пенсії з 1 вересня будуть по-новому: як правильно вибрати банк

15:24 15 серпня 2021
деньги

В Україні з 1 вересня планувалося кардинально поміняти правила виплати пенсій, залишивши послугу доставки тільки для тих, хто дійсно того потребує: осіб у віці 80 років і старше, людей з першою групою інвалідності. Після хвилі невдоволення було вирішено всі нововведення відкласти на півтора року — до 1 січня 2023-го. Проте, той факт, що ініціативу не скасували, а лише відклали, натякає, що пенсіонерам пора придивитися до альтернативних варіантів отримання пенсії в своєму населеному пункті.

До 1 січня 2023 року всі пенсіонери, які отримують пенсію у відділеннях «Укрпошти», можуть продовжувати це робити без підписання будь-яких додаткових договорів. Хто замінить (якщо замінить) «Укрпошту» після зазначеної дати, повинен визначити Кабмін на спеціальному конкурсі. Допускаються до відбору оператори поштового зв'язку або компанії, що працюють з фінансовими трансакціями не менше п'яти років.

Якщо пенсіонер хоче отримувати пенсію не в банку, а на пошті, то йому треба зібрати наступний пакет документів:

  • копії сторінок паспорта (завірені підписом, написом «Згідно з оригіналом», із зазначенням ПІБ заявника та дати);
  • заповнену заяву на переклад пенсії / соціальної допомоги з банку на поштове відділення.

«Укрпошта» обіцяє пересилати листи з документами до Пенсійного фонду безкоштовно, якщо пенсіонер завчасно попередить оператора.

Якщо пенсіонер, навпаки, збирається отримувати виплати не на пошті, а в банку, то необхідно спочатку перевірити, чи працює банк з Пенсійним фондом. Зараз таких банків 43, щорічно список буде оновлюватися. Список всіх уповноважених банків є на сайті ПФУ.

Вибравши банк, необхідно буде принести в відділення:

  • Паспорт.
  • Ідентифікаційний код.
  • Пенсійне посвідчення або оригінал довідки про призначення пенсії.

Нагадаємо, раніше були оприлюднені дати підвищення пенсій в 2021-му і в наступних роках.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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