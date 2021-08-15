Українців позбавлятимуть субсідій за рішенням інспекторів: що відомо

Міністерство соціальної політики не відмовилося від ідеї перевірок майнового стану отримувачів субсидій та допомог на місці. Відповідно до попереднього рішення, за рішенням інспектора виплати планувалося призупиняти на термін до 30 днів, але Конституційний Суд визнав цю норму незаконною.

Тепер же оприлюднено новий проект постанови КМ, у відповідності до якого Мінсоцполітики пропонує перевіряти не лише тих, хто отримує субсидії, а всіх отримувачів соціальної допомоги — як приватних осіб, так і установи, наприклад, дитячі будинки, повідомляє Високий замок.

Однак і цю пропозицію юристи вважають сумнівною. Про це виданню заявив голова адвокатського об'єднання «Кравець і партнери» Ростислав Кравець. На його думку, припинення соціальних виплат є неприпустимим без вагомих доказів, що людина отримує їх незаконно.

Також він вважає, що широкі повноваження контролерів, які їм хочуть надати відкривають можливості для масштабної корупції на місцях — люди будуть змушені «домовлятися» з інспекторами, аби за їхнім поданням у домогосподарства не забрали субсидію або допомогу.

Однак якщо Кабмін все-таки ухвалить цю постанову, перевірки отримувачів субсидій і допомоги можуть початися вже з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розпитали в адвоката, кандидата юридичних наук Дениса Головіна, наскільки законні пені та інші нарахування через несплату за ЖКП під час карантину та локдауну, якою має бути сума боргу, щоб конфіскували квартиру, а коли вдасться відбутись штрафом.

407

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter