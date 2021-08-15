Комарі, медузи і холодне море: туристи розповіли, чи варто їхати на Федотову косу і в Степок

Після того, як в Азовському морі стало менше медуз, у відпочивальників нові проблеми. Після недавніх дощів з грозами на Азові стало холодніше, бажаючих купатися в морі поменшало. Зате волога погода сподобалася комарам. Про це туристи скаржаться в групі «Улюблена Кирилівка» в Facebook.

Сім'ї, які приїхали на Федотову косу в Кирилівку і Степок, скаржаться, що останні три дні море було надто холодним для купання.

Є і хороша новина: медуз стало менше, вони перемістилися в більш теплі морські зони. Поодинокі екземпляри все ще трапляються на пляжі, але море вже не схоже на кисіль, як у липні.

Медузи все ще зустрічаються на березі

Що стосується комарів, то їх об'єктивно мало стати більше після затяжних дощів. Хоча є і ті щасливчики, хто поки не зіткнувся з комахами-кровопивцями.

Нагадаємо, 15 серпня синоптики обіцяють на курортах Азовського моря дощі, але вже з 16 серпня прийде спека більше +30 градусів.

Фото веб-камера kirillovka.ks.ua, Наталія Токарєва / Facebook

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