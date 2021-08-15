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Українці отримають матеріальну допомогу на День Незалежності: кого чекають виплати до 700 грн

10:23 15 серпня 2021
гроші

До Дня Незалежності в Києві передбачені персональні виплати особам з особливими заслугами перед державою. Крім того, за програмою «Турбота» передбачено матеріальну допомогу найбільш малозабезпеченим киянам. Відповідно до розпорядження КМДА виплати буде передбачено для наступних категорій осіб.

700 гривень отримають:

  • Сім'ї загиблих киян — учасників Революції Достоїнства, загиблих учасників АТО, волонтерів, бійців-добровольців.
  • Батьки загиблих військовослужбовців-«строковиків».
  • Учасники Євромайдану, включені в реєстр важко постраждалих на масових акціях протесту.
  • Праведники Бабиного Яру, особи, реабілітовані після репресій, захисники Києва під час Другої світової війни.

400 гривень призначаються:

  • Постраждалим учасникам Євромайдану за середньої тяжкості тілесні ушкодження.
  • Киянам з порушеннями слуху та/або зору.

Виплату 350 гривень заплановано:

  • Учасникам АТО, включаючи бійців добровольчих батальйонів.
  • Постраждалим учасникам Євромайдану (за легкі тілесні ушкодження).

280 гривень виплатять:

  • Сім'ям дітей з інвалідністю, людям з інвалідністю з дитинства.
  • Батькам тяжкохворих дітей.

250 гривень отримають:

  • Особи, які доглядають за людьми з інвалідністю та людьми похилого віку (понад 80 років).
  • Непрацюючі пенсіонери, які отримують пенсію (з усіма доплатами) менше 3708 грн.

«ФАКТИ» склали список місць, які можна відвідати в Києві в День Незалежності. Також вже відома програма святкових заходів.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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