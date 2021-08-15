Українці отримають матеріальну допомогу на День Незалежності: кого чекають виплати до 700 грн
До Дня Незалежності в Києві передбачені персональні виплати особам з особливими заслугами перед державою. Крім того, за програмою «Турбота» передбачено матеріальну допомогу найбільш малозабезпеченим киянам. Відповідно до розпорядження КМДА виплати буде передбачено для наступних категорій осіб.
700 гривень отримають:
- Сім'ї загиблих киян — учасників Революції Достоїнства, загиблих учасників АТО, волонтерів, бійців-добровольців.
- Батьки загиблих військовослужбовців-«строковиків».
- Учасники Євромайдану, включені в реєстр важко постраждалих на масових акціях протесту.
- Праведники Бабиного Яру, особи, реабілітовані після репресій, захисники Києва під час Другої світової війни.
400 гривень призначаються:
- Постраждалим учасникам Євромайдану за середньої тяжкості тілесні ушкодження.
- Киянам з порушеннями слуху та/або зору.
Виплату 350 гривень заплановано:
- Учасникам АТО, включаючи бійців добровольчих батальйонів.
- Постраждалим учасникам Євромайдану (за легкі тілесні ушкодження).
280 гривень виплатять:
- Сім'ям дітей з інвалідністю, людям з інвалідністю з дитинства.
- Батькам тяжкохворих дітей.
250 гривень отримають:
- Особи, які доглядають за людьми з інвалідністю та людьми похилого віку (понад 80 років).
- Непрацюючі пенсіонери, які отримують пенсію (з усіма доплатами) менше 3708 грн.
«ФАКТИ» склали список місць, які можна відвідати в Києві в День Незалежності. Також вже відома програма святкових заходів.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»1163
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