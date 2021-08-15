Примусова вакцинація вчителів: у Міносвіти прокоментували ймовірність

Ближче до нового навчального року знову постало питання про режим роботи шкіл і про вакцинацію вчителів проти коронавірусу. Міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі програми «Сніданок з 1+1» запевнив, що хоч щеплених педагогів поки небагато, але примусовою вакцинація не стане.

«Нікого не примушуватимуть вакцинуватися. Адже є медичні протипоказання, наприклад, алергія… Все від нашої свідомості залежить. Якщо ми хочемо отримати нормальний освітній процес, вакцинуватися потрібно. Якщо немає 80% вакцинованих, то освітній процес буде проводитися дистанційно або в змішаному режимі», — пообіцяв Шкарлет.

Поки що школи не можуть похвалитися високим охопленням вчителів вакцинацією. «У закладах середньої освіти приблизно 1 мільйон 80 тисяч освітян. Вакциновані з них приблизно 35%. Але область від області сильно відрізняється. У Київській області щеплені 90%, в Житомирській і Львівській — 55−60%, на Волині — менше 10%», — навів міністр останні дані статистики.

Наступний статистичний зріз за 15 серпня очікується ближче до кінця місяця.

Нагадаємо, раніше в Раді заявили, що нещеплені українці можуть залишитися без роботи, якщо професія передбачає безпосередній контакт з людьми. У школах стривожилися, що нова ініціатива може зачепити і вчителів, але заради педагогів Міносвіти пішло на поступки.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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