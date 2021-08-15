День археолога 2021: коли відзначають, історія свята та прикольні листівки

15 серпня в Україні відзначають День археолога. Свято отримало офіційне визнання в 2008 році, коли був виданий відповідний президентський указ, а й до цього широко відзначалося в колі причетних до пошуку старожитностей та древніх коштовностей.

День археолога 2021

Є кілька версій, чому українські археологи вибрали своєю червоною датою саме 15 серпня, хоча Всесвітній день археології припадає на 17 жовтня. Найпоширенішою є та, де згадується відома дослідниця Трипільської культури доктор історичних наук Тетяна Пассек. Ще в 1934 році вона очолила Трипільську експедицію. День народження у археолога був якраз 15 серпня. Природньо, відзначали це свято «в полях», тому й дали початок добрій традиції.

День археолога 2021

В Україні основною установою, що займається археологією, є Інститут археології при Національній академії наук. Спеціальна структура, яка об'єднує археологів, з'явилася ще в 1919 році, а остаточно сформувався Інститут археології в 1938-му. Знайдене українськими дослідниками старожитностей в ході численних експедицій зберігається в колекціях Національного музею історії, Музею історичних коштовностей, Музею історії Києва, Археологічного музею.

День археолога 2021

У День археолога всім причетним прийнято бажати успішного сезону, ласкавого сонця тим, хто «в полі», душевної атмосфери в оточенні прекрасних людей, яскравих пригод і видатних відкриттів.

Нагадаємо, в 2021 році виповнилося 50 років з того дня, як експедиція Інституту археології НАН України на чолі з Борисом Мозолевським знайшла золоту пектораль і багато інших скіфських предметів на Дніпропетровщині в кургані Товста Могила. До ювілею знахідки століття організована демонстрація скіфської пекторалі в Музеї історичних коштовностей в Києві.

Фото iecards.ru, fresh-cards.ru, pozdravik.com

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