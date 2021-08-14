Молочний лиман «прорвало»: медузи масово ринули в Азовське море

Медуз, що псували відпочинок курортникам, на Азові стає менше. Після похолодання коренеротів поменшало на пляжах Кирилівки, а тепер і туристи, які приїхали на Молочний лиман, помітили, що медузи потроху залишають акваторію. Відео опублікував у Facebook Дмитро Воловик.

Автор відео підтверджує те, про що говорили вчені. Медузи реагують на зміну солоності і температури води. Невелике похолодання — і медузи з течією йдуть туди, де умови більш сприятливі. В даному випадку: по каналу у відкриту частину Азовського моря.

Нагадаємо, раніше біолог Петро Кулик констатував, що солоність Азовського моря підвищилася зі звичних 10−12 проміле до 14. Тепла і більш солона вода привабила коренеротів і аурелій. Вчений не поділяє надії на те, що взимку море промерзне, і в наступному сезоні медуз стане менше. У квітні-травні медузи знову припливуть з Чорного моря. Щоб цього не сталося, солоність азовської води повинна знизитися хоча б до 13 проміле. Також для стримування приросту медуз потрібно обмежити рибний промисел в Азовському морі.

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