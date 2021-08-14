Вселенський Патріарх Варфоломій через 13 років відвідає Україну, щоб провести літургію в Софії Київській

У неділю, 22 серпня, Вселенський Патріарх Варфоломій, який зіграв важливу роль у видачі Томосу для України, разом з предстоятелем ПЦУ митрополитом Єпіфанієм проведе в Києві літургію. Про це повідомила прес-служба Київської Митрополії ПЦУ.

Літургія відбудеться на території собору Святої Софії під відкритим небом, вона розпочнеться о 9:00. За день до цього в Михайлівському Золотоверхому Соборі пройде урочиста зустріч з нагоди прибуття Вселенського патріарха в Україну.

В останній раз Варфоломій був в Україні в 2008 році. А в 2019 році він вручив Епіфанію в Стамбулі Томос про автокефалію від Вселенського патріархату. Потім патріарх відмовив церковникам Московського патріархату у відкликанні Томосу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

249

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter