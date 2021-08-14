Успенський піст: що можна та чого категорично заборонено їсти на «спасівку»

У православних розпочався Успенський піст, який нерідко порівнюють з Великим постом. У ці дні діють суворі обмеження в їжі.

Протягом двох тижнів духовної та фізичної підготовки до свята Успіння Пресвятої Богородиці віруючим не можна вживати м'ясні та молочні продукти, яйця. Дозволяється тільки рослинна їжа: хліб, фрукти, овочі, каші, сухофрукти, горіхи, мед. Традиційні святкові страви Маковія: коржі «шуліки», пісний борщ з грибами, рулети з маком і вареники з маковою начинкою.

17-го, 19-го, 22-го, 24-го і 27 серпня мирянам, які постять, допускається випити трохи вина. А в свято Преображення Господнього, 19 серпня, дозволяються риба та морепродукти.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про народні традиції святкування Маковея .

Фото: https://ua.depositphotos.com

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