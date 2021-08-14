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Україна

Медузи в Кирилівці знову відступили: що сталося

12:57 14 серпня 2021
Море

На популярному курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області на узбережжі Азовського моря, схоже, нарешті зможуть відпочити від медуз. Одна з відпочиваючих поділилася на YouTube відео, в якому стверджує, що медуз в прибережних водах більше немає.

За словами жінки, в Кирилівці похолодало, після чого стало набагато менше медуз, які довгий час дошкуляли курортникам. Але не відомо чи надовго така зміна, так як періодичні «відступи» траплялися і раніше.

Нагадаємо, на Україну насувається «африканська» спека, яка може привести до того, що на курортах узбережжя Азовського моря знову з'явиться багато медуз. Раніше повідомлялося, що медузи зникли з одеських пляжів — це випливає з відео, яке опублікував Влад Яма.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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