Медузи в Кирилівці знову відступили: що сталося

На популярному курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області на узбережжі Азовського моря, схоже, нарешті зможуть відпочити від медуз. Одна з відпочиваючих поділилася на YouTube відео, в якому стверджує, що медуз в прибережних водах більше немає.

За словами жінки, в Кирилівці похолодало, після чого стало набагато менше медуз, які довгий час дошкуляли курортникам. Але не відомо чи надовго така зміна, так як періодичні «відступи» траплялися і раніше.

Нагадаємо, на Україну насувається «африканська» спека, яка може привести до того, що на курортах узбережжя Азовського моря знову з'явиться багато медуз. Раніше повідомлялося, що медузи зникли з одеських пляжів — це випливає з відео, яке опублікував Влад Яма.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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