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Не шити, не будувати, не стирати: головні заборони та прикмети свята Маковея

9:56 14 серпня 2021
Маковей

У суботу, 14 серпня, відзначається Маковей — перше з трьох свят на честь Спасителя. Традиції передбачають ряд заборон.

На Маковея забороняється:

  • Займатися прибиранням, шити, прати, копати, будувати.
  • Сваритися і з'ясовувати відносини, бажати кому-небудь зла.
  • Існувала заборона на роботу не тільки в будинку, але і на городі.

До Маковея останній раз в році купували худобу, щоб не хворіла. А після свята вже не купалися в озерах і водоймах, щоб не потонути і не захворіти.

За народними традиціями, в перший день посту не рекомендується працювати. Зате можна насолоджуватися природою, оцінювати урожай і майбутні посіви, а також зміни погоду.

Погодні прикмети на Маковея:

  • Йде дощ — буде мало пожеж, наступного літа не стануть горіти ліси.
  • Сильний вітер-зима буде сніжною.
  • Відлітають перелітні птиці-настає час холодних ночей.
  • Погода в цей день повторитися і на Третій, Горіховий, Спас (29 серпня).
  • Посіяні до Маковея озимі не дадуть врожаю.

Нагадаємо, в свято Маковея прийняті страви на основі маку — «ФАКТИ» поділилися рецептом одного з них .

Фото: https://ua.depositphotos.com

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