Не шити, не будувати, не стирати: головні заборони та прикмети свята Маковея

У суботу, 14 серпня, відзначається Маковей — перше з трьох свят на честь Спасителя. Традиції передбачають ряд заборон.

На Маковея забороняється:

Займатися прибиранням, шити, прати, копати, будувати.

Сваритися і з'ясовувати відносини, бажати кому-небудь зла.

Існувала заборона на роботу не тільки в будинку, але і на городі.

До Маковея останній раз в році купували худобу, щоб не хворіла. А після свята вже не купалися в озерах і водоймах, щоб не потонути і не захворіти.

За народними традиціями, в перший день посту не рекомендується працювати. Зате можна насолоджуватися природою, оцінювати урожай і майбутні посіви, а також зміни погоду.

Погодні прикмети на Маковея:

Йде дощ — буде мало пожеж, наступного літа не стануть горіти ліси.

Сильний вітер-зима буде сніжною.

Відлітають перелітні птиці-настає час холодних ночей.

Погода в цей день повторитися і на Третій, Горіховий, Спас (29 серпня).

Посіяні до Маковея озимі не дадуть врожаю.

Нагадаємо, в свято Маковея прийняті страви на основі маку — «ФАКТИ» поділилися рецептом одного з них .

Фото: https://ua.depositphotos.com

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