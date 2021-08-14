Не шити, не будувати, не стирати: головні заборони та прикмети свята Маковея
У суботу, 14 серпня, відзначається Маковей — перше з трьох свят на честь Спасителя. Традиції передбачають ряд заборон.
На Маковея забороняється:
- Займатися прибиранням, шити, прати, копати, будувати.
- Сваритися і з'ясовувати відносини, бажати кому-небудь зла.
- Існувала заборона на роботу не тільки в будинку, але і на городі.
До Маковея останній раз в році купували худобу, щоб не хворіла. А після свята вже не купалися в озерах і водоймах, щоб не потонути і не захворіти.
За народними традиціями, в перший день посту не рекомендується працювати. Зате можна насолоджуватися природою, оцінювати урожай і майбутні посіви, а також зміни погоду.
Погодні прикмети на Маковея:
- Йде дощ — буде мало пожеж, наступного літа не стануть горіти ліси.
- Сильний вітер-зима буде сніжною.
- Відлітають перелітні птиці-настає час холодних ночей.
- Погода в цей день повторитися і на Третій, Горіховий, Спас (29 серпня).
- Посіяні до Маковея озимі не дадуть врожаю.
Нагадаємо, в свято Маковея прийняті страви на основі маку — «ФАКТИ» поділилися рецептом одного з них .
Фото: https://ua.depositphotos.com89
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