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З першою ложкою меду потрібно загадати бажання: традиції і прикмети Медового Спаса

7:22 14 серпня 2021
Свято в Києві

У суботу, 14 серпня, святкується Маковей — перше з трьох свят на честь Спасителя. У храмах в цей день освячують воду, мак і квіти. «ФАКТИ» розповідають про традиції цього свята.

На Маковея в деяких регіонах вже збирають мед і освячують його в церквах. Але масове освячення цього продукту буде на Яблучний Спас, який відзначають 19 серпня. Назва «Медовий Спас» підходить для обох свят. У народі вважають, якщо з першою ложкою освяченого меду загадати найзаповітніше бажання, то воно здійсниться.

На Маковея в багатьох селах в певних місцях встановлювали високі стовпи, які прикрашали квітами та різними рослинами, а зверху ставили гарбуз — в ньому вирізали очі, ніс, рот.

За народними прикметами, якщо в цей день піде дрібний, як мак, дощ, то наступний рік буде врожайним. Після Першого Спаса може похолодати, тому говорили: «Прийшов Спас — Готуй рукавиці про запас», «Як прийшов Спас — пішло літо від нас».

Існує молитва, яку читають на Маковея, в це свято прийнято дотримуватися і деяких обмежень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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