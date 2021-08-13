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Україна

Бойовики обстріляли позиції ВСУ на Донбасі з артилерії: є поранені

22:08 13 серпня 2021
На Донбасі

У п'ятницю, 13 серпня, бойовики знову порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції ВСУ з озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти вели вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, повідомляє в своєму Facebook штаб операції Об'єднаних сил.

В результаті обстрілу поранено двох військовослужбовців Збройних сил України. Бійцям надали першу медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу. Стан одного воїна — середньої тяжкості, іншого — задовільний.

Українські військовослужбовці відкрили у відповідь вогонь, змусивши ворога припинити обстріл. Про те, що сталося, проінформовані представники ОБСЄ.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі зміцнюють позиції та підтягують озброєння.

Фото: штаб ООС

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