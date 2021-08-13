Керівництво СБУ Львівської області покриває діяльність компанії «Галпідшипник», яка співпрацює з терористами так званої «ДНР». Про це пише керуючий партнер «Національної антикризової групи» Тарас Загородній у Facebook.

Він нагадав, що не так давно політичний експерт і блогер Назар Приходько повідомив, що «Галпідшипник» після 2014 року продовжує працювати на території ОРДЛО.

«Вказав прізвища, фірми й прикріпив підтвердження своїх слів (товарними чеками з печатками на них, скринами документів та інше)», — зазначив Загородній. Однак після публікації, за його словами, замість серйозної реакції відповідних структур на адресу Приходько пішли погрози.

«Показник № 1 — Приходько серйозно наступив комусь із фігурантів розслідування на «горлянку», — вважає Загородній.

Він зазначив, що діяльність «Галпідшипника» повинна розслідувати Львівська СБУ. Однак, пише Загородній, ходять чутки, що у них є в слідчому відділі УСБУ Львівської області покровитель, й тому це справа «не розслідується» — місцеві спецслужби більше займаються імітацією бурхливої діяльності.

«Так це чи ні, слід перевірити на рівні центрального апарату. У будь-якому випадку, є сигнал, який тягне на серйозну статтю», — зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше Назар Приходько повідомив про те, торговий дім «Галпідшипник» працює на території ОРДЛО, і навіть перереєстрував у окупантів свою донецьку філію.Компанія спеціалізується на продажу елементів трансмісій, транспортних систем та інших комплектуючих для промисловості й сільгосптехніки. За даними Назара Приходько, через запорізький філіал компанії йшов та йде транзитний потік продукції до Донецьку, де комплектуючими користуються окупанти.

Після публікації цієї інформації Назар Приходько повідомив, що на його адресу почали надходити погрози.

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