26.65 / 26.85 31.20 / 31.56
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Якщо не вплине «Дельта»: Міносвіти розглядає три варіанти відновлення навчального процесу в школах

18:30 13 серпня 2021
Школа

Небезпека, яку несе новий штам коронавируса «Дельта» може вплинути на навчальний процес в Україні. Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив виданню «Главком».

«Міністерство, маючи півторарічний досвід роботи в умовах і карантину, і жорсткого локдауну, виробило принаймні три варіанти початку нового навчального року», — сказав Шкарлет.

За його словами, перші два місяці осені не повинні принести спалаху захворюваності.

«Хіба що штам „Дельта“, який зараз поширюється, може вплинути на ситуацію», — зазначив міністр.

Найсприятливіший сценарій — «зелена» карантинна зона, коли навчальні заклади будуть працювати в звичайному режимі.

«Другий варіант — зовсім песимістичний, це — високий рівень захворюваності. В цьому випадку, міністерство наполягатиме, щоб 1−4 класи, тобто початкова школа та спеціальні заклади, тобто інклюзивної-ресурсні центри, працювали в звичайному режимі», — сказав Шкарлет.

У разі середнього рівня захворюваності навчання може проводитися в змішаній або дистанційный формі.

«Показник в 80% вакцинованих вчителів дозволить навчальному закладу, навіть за перебування в жовтій або помаранчевої зонах, працювати повністю в звичайному режимі», — підкреслив міністр.

Нагадаємо, в Україні залишається загроза закриття шкіл в «червоних» карантинних зонах.

Фото: https://ua.depositphotos.com

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

пенсіонер

В Україні змінили порядок підтвердження трудового стажу для отримання пенсії: кого це стосується

Медуза

Прогулянка не для людей зі слабкими нервами: відпочиваючі показали «фарш з медуз» у Кирилівці

Винник та Таюне

«Конкурентку не терпітиму»: таємна дружина Винника різко відреагувала на пряме запитання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.