Якщо не вплине «Дельта»: Міносвіти розглядає три варіанти відновлення навчального процесу в школах

Небезпека, яку несе новий штам коронавируса «Дельта» може вплинути на навчальний процес в Україні. Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив виданню «Главком».

«Міністерство, маючи півторарічний досвід роботи в умовах і карантину, і жорсткого локдауну, виробило принаймні три варіанти початку нового навчального року», — сказав Шкарлет.

За його словами, перші два місяці осені не повинні принести спалаху захворюваності.

«Хіба що штам „Дельта“, який зараз поширюється, може вплинути на ситуацію», — зазначив міністр.

Найсприятливіший сценарій — «зелена» карантинна зона, коли навчальні заклади будуть працювати в звичайному режимі.

«Другий варіант — зовсім песимістичний, це — високий рівень захворюваності. В цьому випадку, міністерство наполягатиме, щоб 1−4 класи, тобто початкова школа та спеціальні заклади, тобто інклюзивної-ресурсні центри, працювали в звичайному режимі», — сказав Шкарлет.

У разі середнього рівня захворюваності навчання може проводитися в змішаній або дистанційный формі.

«Показник в 80% вакцинованих вчителів дозволить навчальному закладу, навіть за перебування в жовтій або помаранчевої зонах, працювати повністю в звичайному режимі», — підкреслив міністр.

Нагадаємо, в Україні залишається загроза закриття шкіл в «червоних» карантинних зонах.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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