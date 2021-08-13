Ветерани пікетують офіс платіжної системи Globalmoney у Києві

Біля БЦ «Ренесанс» — головного офісу платіжної системи Globalmoney у Києві — триває акція протесту ветеранів АТО. ЇЇ учасники — ветеранська громадська організація «Вибачте, що живі», — вимагають припинення роботи платіжної системи Globalmoney в ОРДЛО та РФ. Про це повідомив голова ГО Данило Турчин.

«Globalmoney» є прямим каналом фінансування тероризму в ЛДНР. Вона співпрацювала із незаконною фінансовою установою в окупованому Луганську — «Первым коммерческим центром», який переводив у готівку кошти з електронних гаманців Globalmoney. Ця платіжна система належить представникам «сім'ї» Януковича. Система співпрацює з російськими банками, чим вона ще нещодавно вихвалялася на своїй сторінці у забороненій російській мережі «ВКонтакте», й існує як інструмент обслуговування підсанкційного російського бізнесу в Україні", — заявив Данило Турчин.



Протестувальники розгорнули плакати «Global 24 — кривавий гаманець апалченца», «Globalmoney — раби р@сні» та інші. Також під стінами БЦ «Ренесанс» встановлені манекени, на яких написані прізвища, як вважають учасники акції, власників і керівників платіжної системи Globalmoney.

Охорона БЦ «Ренесанс» одразу ж після початку акції зачинила будівлю зсередини і не впускає відвідувачів.



Нагадаємо, 12 серпня активісти ГО «Вибачте, що живі» провели акцію протесту під будівлею Національного банку. Протестувальники передали представнику НБУ заяву, в якій були викладені вимоги щодо розслідування діяльності платіжної системи Globalmoney, припинення її можливої співпраці з банками РФ та незаконними фінустановами в ОРДЛО.



27 липня ЗМІ опублікували новину, що у «ВКонтакте» діє сторінка Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney. — Авт.) з символікою компанії, яка наповнювалася новинами Globalmoney. Також на сторінці діяла підтримка користувачів — й у коментарях до постів на запитання відповідав представник Global24. Після розголосу в ЗМІ сторінку було видалено.

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