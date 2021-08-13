Здійснили 8 терактів: суд ухвалив остаточне рішення по «Харківським партизанам»

Харківський апеляційний суд розглянув і частково задовольнив скаргу на вирок трьом українцям, який був винесений за терористичні акти. Раніше росіяни включили в список на обмін організаторів і виконавців іншого теракту в Харкові. Про розгляд апеляції повідомляє Depo.Харьков.



Суд частково задовольнив скаргу — з резолютивної частини вироку виключено вказівки суду про конфіскацію майна для обвинуваченого, який був свідком злочинів, але не повідомив про них.

Громадянина, котрий подав скаргу, та його спільників Жовтневий райсуд Харкова в 2018 році засудив до тривалих термінів ув'язнення з конфіскацією майна. Зокрема, апелянт в 2014 році обстріляв з реактивного малогабаритного ручного вогнемета Орджонікідзевський і Фрунзенський районні військові комісаріати Харкова. Терористи також підірвали дистанційно керованим пристроєм залізничний міст через Лопань, влаштували вибух на залізничній станції «Залютіно» в Харкові та обстріляли офіс «Outsourcing services group», де збиралася допомога бійцям АТО. Всього здійснили 8 терактів.

Нагадаємо, в Сєвєродонецьку знешкодили агентів «ЛНР» — вони намагалися підірвати співробітника СБУ.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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