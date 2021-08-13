Втрата документів про розмір зарплати: чи є шанс отримати пенсію

Українці, що приступають до оформлення пенсії, нерідко стикаються з цілою низкою проблем і питань. Наприклад, багатьох хвилює, як підтвердити розмір зарплати, якщо відповідний документ у них відсутній. Особливо це стосується періодів до 1 січня 2004 року, коли набув чинності Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Як повідомили журналістам NV в Мін'юсті, на такі випадки поширюється постанова Кабміну від 5 липня 2006 № 919 «Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії в разі втрати документів про її нарахування та виплату».

Відповідно до нього, якщо людина з 1 січня 1998 року працював офіційно і платив податки від доходів, а роботодавець справно подавав звіти до Пенсійного фонду, то дані відомості зберігаються і інформація про них буде доступною.

У разі, якщо зарплата нараховувалася до 1 січня 1998 і інформація про неї відсутня в Державному податковому реєстрі та Державному реєстрі соціального страхування, її визначають за розміром середньої зарплати на відповідній професії / посади на тому підприємстві, від якого загублені документи.

Якщо ж документи втрачено повністю, заробітна плата визначається за відповідною професією за календарний рік, що передує року, з якого призначається пенсія.

Крім того, інформацію про зарплату можна знайти в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП і громадських формувань, а якщо установа було ліквідовано, відповідні документи повинні бути передані архівів.

Але в будь-якому випадку (причому не тільки майбутнім пенсіонерам) варто зареєструватися на порталі Пенсійного Фонду України, де можна стежити за всіма перерахування податків і звіти, спрямовані вашим роботодавцем. Це варто робити, щоб бути впевненим в свій страховий стаж та інших документах, які потрібні для оформлення пенсії.

Відзначимо, що в Мінсоцполітики також анонсували розробку механізму, як визначити рівень пенсії тих, хто працював в тіньовому секторі економіки.

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