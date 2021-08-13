В Україні посилили правила в'їзду для паломників

В Україні, де з 5 серпня посилили умови в'їзду на територію країни в зв'язку з пандемією коронавируса, попередили паломників, зокрема, що їдуть на Рош га-Шана в Умань, про необхідність дотримуватися комплекс заходів.

Як повідомляють в МЗС України, МОЗ затвердило протиепідемічні заходи в місцях компактного скупчення прочан і зобов'язав організаторів здійснювати свою діяльність з урахуванням необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів.

Основними протиепідемічних заходів є:

дотримання масочного режиму;

температурний скринінг;

особливості транспортування паломників;

дотримання фізичної дистанції.

Нагадаємо, що іноземці, в тому числі й паломники, які в'їжджають на територію України, повинні мати страховий поліс, виданий компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України або договірні відносини зі страховою компанією-партнером на території України. Поліс повинен покрити витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє протягом всього терміну перебування в Україні.

Також іноземці та особи без громадянства повинні пред'явити один з наступних документів: негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше ніж за 72 години до перетину кордону), негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-м2 (не більш ніж за 72 години до перетину кордону), документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, або ж іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію, виданий уповноваженими органами іноземних держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

Якщо таких документів у іноземця не виявиться, і якщо він відмовиться встановити мобільний додаток «Вдома», то йому відмовлять у перетині кордону.

Нагадаємо, що днями українські електронні ковід-сертифікати успішно пройшли тестування — про це повідомили в Єврокомісії.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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