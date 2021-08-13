Спас Медовий: чого не можна робити з 14 серпня, молитва у свято

У суботу, 14 серпня, православні та греко-католики відзначають свято Походження (винесення) чесних древ животворчого Хреста Господнього. Оскільки слово «походження» в його назві — це не зовсім точний переклад з грецької слова προοδος (воно буквально означає «несення попереду», «винесення»), до назви додано уточнювальне слово «винесення». У народі це свято називають Маковієм, Першим, або Медовим Спасом, і припадає воно на перший день Успенського посту, який триватиме до 28 серпня — до Успіння Пресвятої Богородиці.

Історія свята

Виникнення цього торжества відноситься приблизно до IX століття. Вперше воно стало відзначатися як свято місцевого значення у Константинополі. Щороку до кінця літа жителі Константинополя масово гинули від страшних хвороб. У серпні епідемії буквально переповнювали місто. Щоб впоратися з цією напастю, щорічно з царської скарбниці стали виносити святиню, яка там зберігалася, — частину Хреста, на якому прийняв мученицьку смерть Спаситель. Чесним древом Хреста Господнього спочатку освячували воду в храмі на честь Святої Софії — Премудрості Божої, а потім кожного дня до Успіння Богородиці (28 серпня) урочистою ходою носили його дорогами й вулицями міста, здійснюючи літії (літія в перекладі з грецької — прохання, благання, молитва) і даючи можливість людям поклонитися святині. І хвороби відступали. Остаточно звичай здійснювати хресний хід у серпні в практиці православних церков утвердився у XII-XIII століттях.

З цим звичаєм пов'язано й виникнення іншого — освячення води першого числа кожного місяця у придворній Константинопольській церкві (за винятком січня та вересня, коли вода освячувалася, відповідно, 6 та 14 числа).

Встановлено в цей день також свято Всемилостивого Спаса Христа Бога та Пресвятої Богородиці (1164 рік).

Поминає церква 14 серпня й сімох старозавітних мучеників Маккавеїв (слово «Маккавей» походить від арамейського makkaba або єврейського makkevet — «молот», тобто зброя проти ворогів), їхню матір Соломонію та їхнього 90-річного вчителя Єлеазара, які у 166 році до Різдва Христового прийняли мученицьку смерть за віру в Бога Істинного. Сталося це за часів правління сирійського царя-язичника Антіоха Епіфана, який змушував євреїв відректися від своєї віри, щоб вклонятися та приносити жертви встановленим їм по всій Юдеї язичницьким ідолам. За відмову зробити це, а також з'їсти заборонену законом Мойсеєвим їжу за наказом царедворців прийняв мученицьку смерть старець-законовчитель Єлеазар.

А потім вже до самого царя привели Соломонію з сімома синами: Авимом, Антоніном, Гурієм, Єлеазаром, Євсевоном, Алимом і Маркелом. Цар усіляко намагався і їх умовити відректися від віри, але почув у відповідь: «Ми ліпше помремо, ніж переступимо закон наших батьків». Неможливо без здригання передати словами, як жахливо мучили шістьох дітей на очах їхньої матері. Але жоден з них не відрікся від Всевишнього. Коли дійшла черга наймолодшого, цар спробував і ласкою, і підкупом схилити його до зречення від його переконань. Запропонував він і Соломонії вплинути на сина. Але вона сказала своїй останній дитині: «Сину мій! Не бійся цього мучителя й зустрінь смерть так само, як твої брати, щоб я могла всіх вас разом зустріти у майбутньому вічному житті». Після цих слів цар замучив до смерті також молодшого з братів і Соломонію.

Церква згадує 14 серпня сімох старозавітних святих мучеників Маккавеїв, їхню матір Соломонію та вчителя Єлеазара

Як молитися у свято

У минулі часи в день свята повсюдно влаштовувалися хресні ходи до криниць, річок і озер для водосвяття.

А в наш час віряни поклоняються Хресту Господньому в храмах, молячись при цьому, наприклад, так:

Хрест Твій, Господи, освятився, бо ним подаються зцілення немічним у гріхах; його ж ради припадаємо до Тебе: помилуй нас.

У храмах віряни поклоняються Хресту Господньому з особливою молитвою

Традиції свята

Священнослужителі у фіолетовому (темно-червоному) облаченні здійснюють чин малого освячення води. Освячуються також мед нового збору та принесені на літургію букети з квітів і трав, за народною традицією, обов'язково з головками маку, що дозріває саме в цей час. Ці букети так і називаються — «маковійчики». Саме те, що прізвище великомучеників Маккавеїв, які поминаються 14 серпня, співзвучне словам «віяти мак», і стало причиною виникнення однієї з народних назв свята — Маковій.

І мак, і мед обов'язково використовують під час приготування виключно до Маковія пісного десерту — «шуликів». Насправді «шулики» — це прісні коржі, які ламають на шматочки та поливають узваром з медом і перетертим маком. Оскільки з Маковія починається Успенський піст, що так само суворий, як і Великий піст, то й всі інші страви на святковому столі — пісні.

Що можна й не можна в Успенський піст

Протягом двох тижнів духовної та фізичної підготовки до свята Успіння Пресвятої Богородиці віряни не їдять яєць, м'ясних і молочних продуктів. Монастирський статут диктує для цього посту найсуворіші обмеження в їжі. Але для мирян робляться послаблення. Так, кожного дня дозволена гаряча їжа з олією: супи, каші, картопля (смажена, варена, печена), тушковані та печені овочі, гриби, горіхи, мед, хліб. А 19 серпня, у свято Преображення Господнього, дозволені риба та морепродукти. Крім того, 17-го, 19-го, 22-го, 24-го та 27 серпня можна випити трохи вина.

Взагалі міру посту, з урахуванням стану свого здоров'я та інших життєвих обставин, кожен вибирає для себе сам, попередньо обговоривши це питання зі своїм духівником.

Але обмеження в їжі — це лише частина посту, до того ж не найголовніша. Ось як про це говорив Іоан Золотоустий: «Помиляється той, хто вважає, що піст полягає лише в утриманні від їжі. Справжній піст — є відступ від злого, приборкання язика, відкладення гніву, приборкання похоті, припинення наклепу, брехні, клятвопорушення».

Народні традиції не рекомендують у перший день посту працювати. Зате без обмежень можна спостерігати за природою, щоб визначитися з урожаєм, майбутніми посівами та тим, чого чекати від погоди найближчим часом.

Погодні прикмети свята Якщо на Маковія падає дощ, буде мало пожеж, наступного року влітку не будуть горіти ліси. Сильний вітер на Медовий Спас — зима буде дуже сніжною. Вважається, що якщо озимі посіяти до Маковія, врожаю не буде. Яка погода на Маковія, такою вона буде й на Третій, Горіховий, Спас (29 серпня). Перелітні птахи відлітають — настає пора холодних ночей.

Більше про українські народні традиції Маковія, про заборони свята та про те, як правильно складати букет-оберіг на Медовий Спас, «ФАКТАМ» розповіла етнограф Олена Громова.

Фото в заголовку https://ua.depositphotos.com/

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