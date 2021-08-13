«Штаб-квартиру» Кернеса продали: що відомо про нового власника

Вдова мера Харкова Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська, яка раніше продала компанію «Рівлад ЛТД», на яку було оформлено будівлю ринку біля станції метро «Студентська», більше не володіє готелем «Національ».

Як повідомляє Харківський антикорупційний центр, резеденцію Кернеса викупила фірма екс-нардепа Анатолія Денисенко. «ТОВ» Бізнес Центр «Економісса» стало власником будівлі готелю «Національ» на проспекті Науки, 21. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно. Власником цієї фірми є ТОВ «Фінансова компанія „Авантаж“ екс-нардепа Анатолія Денисенко», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що «Національ» був резиденцією Геннадія Кернеса, він жив в цьому готелі багато років. А володіли «Націоналем» структури, записані на Оксану Гайсинську. Готель перестав функціонувати відразу ж після смерті Кернеса у грудні 2020 року.

Не виключено, що його можуть знести. Місцеві мас-медіа пишуть, що робітники почали збивати плитку з фасаду і знімати дерев'яні панелі зі стін у холі. Також підкреслюється, що корпорація «Авантаж» є одним з головних забудовників міста, яка спеціалізується на елітних житлових комплексах.

Раніше Оксана Гайскінская переписала корпоративні права на ТОВ «Версія», якому належить будівля по вул. Мироносицькій, 29 (поруч з Харківською облдержадміністрацією) на Наталю Гусар.

Фото зі сторінки Харківського антикорупційного центру у соцмережах.

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