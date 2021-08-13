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«І це ще» каміння з неба «не падають»: Кулеба відреагував на візит Лаврова до окупованого Крим

9:41 13 серпня 2021
«І це ще» каміння з неба «не падають»: Кулеба відреагував на візит Лаврова до окупованого Крим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висміяв візит свого «колеги» з РФ Сергія Лаврова на анексований Крим 12 серпня, зазначивши, що цьому візиту опиралася навіть природа — Крим накрила чергова аномальна злива, що затопила трасу «Таврида» і перешкодила екскурсії Лаврова по арт-кластеру молодіжного освітнього форуму «Таврида» в Судаку.

«Навіть злива — проти російських окупантів, і це ще „камені з неба“ не почали падати. А ось саміт „Кримської платформи“ відбудеться за любої погоди», — написав глава зовнішньополітичного відомства в Twitter .

Участь в саміті, який відбудеться в Києві, вже підтвердили представники до 40 країн світу, в т. ч. США будуть представлені міністром транспорту Пітом Буттіджеджем.

До речі, під час короткого візиту Лаврова в Судак він все ж встиг «спрогнозувати», що на саміті «Кримської платформи» в Києві «плекатимуть неонацистські настрої».

Відзначимо, що форум в Судаку фактично замінив собою аналогічні збіговиська пропутінської молоді в таборі «Селігер», відвідувати які так любив Володимир Путін, де часом робив абсолютно неадекватні заяви. Так, в 2014 році він сказав, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв «створив державу на території, на якій держави не було ніколи».

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