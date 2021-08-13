COVID-сертифікати: коли українці зможуть безперешкодно подорожувати до ЄС та Ізраїлю

Україна отримала офіційний лист від Європейської комісії, у якому зазначено, що українські електронні ковід-сертифікати успішно пройшли тестування.

В інтерв'ю «ТСН» міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що сподівається на швидке визнання Єврокомісією і партнерами українських «ковідних» сертифікатів. «Технічно ми вже повністю готові… Можу сказати, що ми одна з небагатьох країн не з ЄС, яка так швидко виконала це завдання і вже технічно інтегрувалася», — зазначив він.

За його словами бета-тестування сертифікатів повинно завершиться протягом декількох тижнів. Україна, зокрема, чекає підтвердження від Google, щоб вони опублікували наш додаток для операційної системи Android. В Apple Store воно вже працює, а з Google ще потрібно узгодити політику конфіденційності.

Михайло Федоров зазначив, що переговори щодо визнання електронних COVID-сертифікатів ведуться не тільки з ЄС, а й з Ізраїлем.

«Є план у найближчі тижні використовувати електронні „ковідні“ сертифікати для подорожей. МЗС займається комунікацією з іншими країнами, але з технічної точки зору ми повністю готові», — додав він.

За словами міністра, український електронний сертифікат повністю буде ідентичним європейським: «Тобто там, де можна використовувати європейський, можна використовувати і наш».

Михайло Федеров підкреслив, що українські експерти аналізують досвід різних країн, де впроваджуються інші технічні рішення — інші додатки, інші системи QR-кодів …

«Технічно ми готові, але все буде також залежати від внутрішніх правил кожної країни. А вони залежать від епідеміологічної ситуації», — додав він.

Нагадаємо, що цифрові COVID-сертифікати були доступні першим користувачам «Дії» ще на початку липня цього року.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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