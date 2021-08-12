«Таких ще не бачила»: медузи продовжують атакувати пляжі Кирилівки

У Кирилівці на Федотової косі, де був зафіксований мор медуз, помітили по-справжньому величезних молюсків. Судячи з відео від 12 червня, яке виклало в мережу одна з відпочиваючих, в розмірі медузи не поступалися … відрам.

Мало того, їх помітили зовсім недалеко від берега.

І хоча медуз у воді багато, люди все одно купаються. Правда, більшість туристів плавають у воді на матрацах.

Нагадаємо, раніше відпочиваючий в Кирилівці опублікував відео з катамарана, показавши, що творилося в воді за бортом. Сам він назвавши картину «фаршем з медуз», а саму прогулянку — «не для людей зі слабкими нервами».

А діти від купання поруч з медузами можуть отримати і серйозні опіки.

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