«Таких ще не бачила»: медузи продовжують атакувати пляжі Кирилівки
У Кирилівці на Федотової косі, де був зафіксований мор медуз, помітили по-справжньому величезних молюсків. Судячи з відео від 12 червня, яке виклало в мережу одна з відпочиваючих, в розмірі медузи не поступалися … відрам.
Мало того, їх помітили зовсім недалеко від берега.
І хоча медуз у воді багато, люди все одно купаються. Правда, більшість туристів плавають у воді на матрацах.
Нагадаємо, раніше відпочиваючий в Кирилівці опублікував відео з катамарана, показавши, що творилося в воді за бортом. Сам він назвавши картину «фаршем з медуз», а саму прогулянку — «не для людей зі слабкими нервами».
А діти від купання поруч з медузами можуть отримати і серйозні опіки.299
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